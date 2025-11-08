Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Most Wanted

Künstliche Befruchtung

Kabel EinsStaffel 4Folge 19vom 08.11.2025
Künstliche Befruchtung

Künstliche BefruchtungJetzt kostenlos streamen

FBI: Most Wanted

Folge 19: Künstliche Befruchtung

42 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Die Journalistin Lauren Baxter recherchiert in einem brisanten Fall: In einer Klinik für künstliche Befruchtung wurden Samenproben ausgetauscht. Bei dem Betrüger soll es sich um einen renommierten Arzt handeln. Doch ihre Nachforschungen werden Lauren schon bald zum Verhängnis. Als Remy und sein Team die Frau tot auffinden, müssen sie schnell die Hintergründe der Tat ermitteln, um den Killer zu stoppen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Most Wanted
Kabel Eins
FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

Alle 2 Staffeln und Folgen