Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Most Wanted

Revolte

Kabel EinsStaffel 4Folge 20vom 08.11.2025
Revolte

RevolteJetzt kostenlos streamen

FBI: Most Wanted

Folge 20: Revolte

43 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Remy und Kristin ermitteln im Fall eines getöteten Ex-Kollegen. Sie erhoffen sich neue Hinweise durch den Häftling Mays Miller, der in der Bundesstrafanstalt einsitzt und zur Kooperation bereit ist, wenn man ihm dafür eine Gegenleistung anbietet. Dass Miller mit dem FBI zusammenarbeiten möchte, stößt im Gefängnis auf großen Unmut und löst einige Unruhen aus - bis die Situation völlig aus den Fugen gerät ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Most Wanted
Kabel Eins
FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

Alle 2 Staffeln und Folgen