FBI: Most Wanted
Folge 20: Revolte
43 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Remy und Kristin ermitteln im Fall eines getöteten Ex-Kollegen. Sie erhoffen sich neue Hinweise durch den Häftling Mays Miller, der in der Bundesstrafanstalt einsitzt und zur Kooperation bereit ist, wenn man ihm dafür eine Gegenleistung anbietet. Dass Miller mit dem FBI zusammenarbeiten möchte, stößt im Gefängnis auf großen Unmut und löst einige Unruhen aus - bis die Situation völlig aus den Fugen gerät ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren