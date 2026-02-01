FBI: Most Wanted
Folge 4: Schatzsuche
39 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Zwei tote Goldgräber rufen Remy und sein Team auf den Plan. Offenbar wurde in Pennsylvania eine große Menge Gold gefunden. Ein kaltblütiger Mörder setzt nun alles daran, sich den Reichtum unter den Nagel zu reißen. Können die Agents den Täter ausfindig machen?
