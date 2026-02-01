Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Most Wanted

Schatzsuche

Staffel 4Folge 4vom 09.02.2026
Schatzsuche

FBI: Most Wanted

Folge 4: Schatzsuche

39 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Zwei tote Goldgräber rufen Remy und sein Team auf den Plan. Offenbar wurde in Pennsylvania eine große Menge Gold gefunden. Ein kaltblütiger Mörder setzt nun alles daran, sich den Reichtum unter den Nagel zu reißen. Können die Agents den Täter ausfindig machen?

