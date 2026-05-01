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FBI: Most Wanted

Patentstreit

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 23.05.2026
Patentstreit

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FBI: Most Wanted

Folge 6: Patentstreit

41 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Remy und sein Team ermitteln im Fall des getöteten Geschäftsmannes Mitchell, der offenbar entführt und brutal ermordet wurde. Spuren füren die Agenten zu einem Mann namens Jake, der unter psychischen Problemen leidet. Als ein weiterer Mord geschieht, muss das FBI schnell handeln, denn der Täter scheint unberechenbar.

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