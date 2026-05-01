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FBI: Most Wanted

Richter und Henker

Kabel EinsStaffel 4Folge 8vom 30.05.2026
Richter und Henker

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FBI: Most Wanted

Folge 8: Richter und Henker

40 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Remy und sein Team gehen einem Dreifachmord auf die Spur. Bei den Opfern handelt es sich um drei tote Anwälte, weshalb die Liste der Verdächtigen lang ist. Wollte sich womöglich einer ihrer vergangenen Klienten rächen? Als ein weiterer Mord geschieht, müssen die Ermittler allerdings umdenken ...

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