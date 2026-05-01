FBI: Most Wanted
Folge 8: Richter und Henker
40 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Remy und sein Team gehen einem Dreifachmord auf die Spur. Bei den Opfern handelt es sich um drei tote Anwälte, weshalb die Liste der Verdächtigen lang ist. Wollte sich womöglich einer ihrer vergangenen Klienten rächen? Als ein weiterer Mord geschieht, müssen die Ermittler allerdings umdenken ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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