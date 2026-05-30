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FBI: Most Wanted

Sündenbock

Kabel EinsStaffel 4Folge 9vom 06.06.2026
Sündenbock

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FBI: Most Wanted

Folge 9: Sündenbock

41 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Remy und sein Team sind auf der Suche nach dem vermeintlichen Kinderschänder Noah. Dieser soll seine kleine Schwester einst sexuell belästigt haben. Um seine Unschuld zu beweisen, entführt Noah nun die Psychiaterin Olivia Kramer. Diese soll vor allem seine Ex-Freundin davon überzeugen, dass er nichts falsch gemacht hat. Doch Noahs Plan gerät nach und nach immer mehr aus den Fugen ...

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