FBI: Most Wanted
Folge 9: Sündenbock
41 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Remy und sein Team sind auf der Suche nach dem vermeintlichen Kinderschänder Noah. Dieser soll seine kleine Schwester einst sexuell belästigt haben. Um seine Unschuld zu beweisen, entführt Noah nun die Psychiaterin Olivia Kramer. Diese soll vor allem seine Ex-Freundin davon überzeugen, dass er nichts falsch gemacht hat. Doch Noahs Plan gerät nach und nach immer mehr aus den Fugen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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