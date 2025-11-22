FBI: Most Wanted
Folge 1: Staatsfeinde
42 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Remy und sein Team müssen einen gefährlichen Hackerangriff vereiteln. Außerdem sind sie auf der Suche nach einer jungen Frau, die offenbar von einem Killer entführt wurde. Doch schnell wird klar, dass sie nicht Opfer, sondern Täterin ist und mit ihrem Komplizen gemeinsame Sache macht. Auf ihrem Feldzug kommt es zu weiteren Morden. Kann das FBI das Duo rechtzeitig stoppen?
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
