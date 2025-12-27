Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Most Wanted

Staffel 5Folge 11vom 27.12.2025
Folge 11: Funkstille

41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Nach einem Überfall verfolgen zwei Polizisten den flüchtigen Dieb. Einer der beiden wird dabei erschossen, der andere kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Kurze Zeit später werden erneut zwei Beamte attackiert und getötet. Remy und sein Team gehen davon aus, dass der Täter gezielt Cops des 86. Reviers angreift. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf den Selbstmord eines jungen Polizisten, der mit dem Fall in Verbindung stehen könnte ?

Kabel Eins
