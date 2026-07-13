FBI: Most Wanted
Folge 3: Künstliche Intelligenz
41 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Remy und sein Team müssen den Mord an Poppy Lee aufklären. Wie sie herausfinden, soll Geoff Sherman die junge Frau getötet haben. Offenbar arbeitete er für sie an einer eigenen KI-Software. Doch schnell wird klar, dass Sherman noch weitaus größere Pläne hat. Können die Agenten ihn stoppen, bevor er noch weiteren Schaden anrichtet?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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