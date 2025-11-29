Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Most Wanted

Ohne Ausweg

Kabel EinsStaffel 5Folge 5vom 29.11.2025
Ohne Ausweg

Ohne AuswegJetzt kostenlos streamen

FBI: Most Wanted

Folge 5: Ohne Ausweg

40 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Remy und sein Team ermitteln in einem Entführungsfall. Ein Lehrer und vier seiner Schüler befinden sich in der Gewalt unbekannter Verbrecher. Diese fordern eine hübsche Summe Lösegeld für ihre Geiseln. Als die Agents den Aufenthaltsort der Opfer ausfindig machen, finden sie auch erste Anhaltspunkte auf den Täter und seine Komplizen. Kann das FBI die Unschuldigen befreien?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Most Wanted
Kabel Eins
FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

Alle 3 Staffeln und Folgen