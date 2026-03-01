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FBI: Most Wanted

Pflegekinder

Kabel EinsStaffel 6Folge 11vom 21.03.2026
Pflegekinder

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FBI: Most Wanted

Folge 11: Pflegekinder

42 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12

Die 14-jährige Brianne wächst gemeinsam mit Jake und Sydney in einem Pflegeheim auf. Als sie von einer Familie aufgenommen wird, kann sie ihr Glück kaum fassen. Doch die Freude währt nicht lange, denn ihre neu gewonnenen Eltern misshandeln sie schwer. Als Jake davon erfährt, beschließt er, Brianne zu rächen.

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