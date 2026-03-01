FBI: Most Wanted
Folge 11: Pflegekinder
42 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Die 14-jährige Brianne wächst gemeinsam mit Jake und Sydney in einem Pflegeheim auf. Als sie von einer Familie aufgenommen wird, kann sie ihr Glück kaum fassen. Doch die Freude währt nicht lange, denn ihre neu gewonnenen Eltern misshandeln sie schwer. Als Jake davon erfährt, beschließt er, Brianne zu rächen.
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FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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