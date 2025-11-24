FBI: Special Crime Unit
Folge 19: Der rettende Strohhalm
41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 16
Eine Joggerin stößt im Park auf die entstellte Leiche eines jungen Mannes. Wie sich herausstellt, handelt es sich um den 25-jährigen Aman Patel, einem indischstämmigen Studenten für Maschinenbau, der für seinen Ehrgeiz und vernünftigen Lebensstil bekannt war. In welche Machenschaften ist er geraten? Und wo treibt sich sein Mörder herum? OA versucht mit seiner neuen Partnerin Hailey Upton, der Sache auf den Grund zu gehen ...
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS
