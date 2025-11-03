FBI: Special Crime Unit
Folge 1: Blinde Wut
42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 16
Die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab ist für die Explosion an einer Bushaltestelle verantwortlich, bei der viele Menschen ums Leben kamen. Das FBI findet den Verantwortlichen, einen ehemaligen Söldner namens Hakim, in einem somalischen Restaurant. Hobbs und Tiffany versuchen, den Mann zu verhaften, doch der Einsatz endet in einem Blutbad.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© CBS
