FBI: Special Crime Unit

Staffel 2Folge 12vom 03.11.2025
Folge 12: Schwere Entscheidungen

40 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Eine Bank wurde überfallen, doch es wurde kein Geld entwendet. Die Spuren am Tatort führen die Ermittler zu den Bankräubern; nur der Anführer namens Adam Mizrah fehlt. Als Kristen auch ihn ausfindig machen kann, stellt sich heraus, dass das Hauptziel des Überfalls ein USB-Stick war, dessen Informationen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten sollten ...

