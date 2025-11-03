FBI: Special Crime Unit
Folge 12: Schwere Entscheidungen
40 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Eine Bank wurde überfallen, doch es wurde kein Geld entwendet. Die Spuren am Tatort führen die Ermittler zu den Bankräubern; nur der Anführer namens Adam Mizrah fehlt. Als Kristen auch ihn ausfindig machen kann, stellt sich heraus, dass das Hauptziel des Überfalls ein USB-Stick war, dessen Informationen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten sollten ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS
