FBI: Special Crime Unit
Folge 13: Vertrauensbruch
40 Min. Folge vom 03.11.2025 Ab 12
Jake Osborne, der Sohn des ehemaligen FBI-Agenten Dan Osborne, verschwindet. Die Ermittler vermuten sofort einen Zusammenhang mit der beruflichen Vergangenheit seines Vaters. Und tatsächlich, auf den Überwachsungsaufnahmen erkennt man Sean Ellis, der von Dan wegen Drogen verhaftet wurde. Als dieser davon Wind bekommt, will er die Sache selbst in die Hand nehmen und spürt Ellis auf ...
FBI: Special Crime Unit
Genre: Krimi-Drama, Action
Produktion: US, 2018
