FBI: Special Crime Unit

Staffel 2Folge 13vom 03.11.2025
Folge 13: Vertrauensbruch

40 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Jake Osborne, der Sohn des ehemaligen FBI-Agenten Dan Osborne, verschwindet. Die Ermittler vermuten sofort einen Zusammenhang mit der beruflichen Vergangenheit seines Vaters. Und tatsächlich, auf den Überwachsungsaufnahmen erkennt man Sean Ellis, der von Dan wegen Drogen verhaftet wurde. Als dieser davon Wind bekommt, will er die Sache selbst in die Hand nehmen und spürt Ellis auf ...

