FBI: Special Crime Unit
Folge 14: Gangsta Rapper
42 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Die Sängerin Maya Depriest wird gemeinsam mit einer weiteren Person tot im Park aufgefunden. Als sich herausstellt, dass die junge Frau ihren letzten Abend auf der Party des Rappers Big Tracy verbracht hat, stellen sie ihn zu Rede. Doch der weigert sich, zu kooperieren. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera liefern den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis. Währenddessen macht sich Jubal Vorwürfe, denn er war damals für die Verhaftung von Mayas Mutter verantwortlich.
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS
