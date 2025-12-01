Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Informant

ATV 2Staffel 3Folge 1vom 01.12.2025
Informant

InformantJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 1: Informant

41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Maggie ist zurück von ihrem Undercover-Einsatz und Stuart Scola bekommt eine neue Partnerin an seine Seite gestellt. Doch viel Zeit für Small Talk bleibt nicht, da ein kürzlich verübtes Massaker die Expertise der Agenten erfordert. Zwei maskierte Schützen sind mit Sturmgewehren losgezogen und haben vier Journalisten erschossen, die allesamt für das liberal gesinnte Unternehmen "Echt Media" gearbeitet haben. Handelt es sich hier um einen Anschlag rechter Hassgruppierungen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
ATV 2
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 4 Staffeln und Folgen