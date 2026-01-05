FBI: Special Crime Unit
Folge 11: Geschwisterbande
42 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 16
In New York versetzt eine furchtbare Schlagzeile die Bevölkerung in Angst und Schrecken: Ein Mann kommt durch eine Paketbombe ums Leben. Für das FBI-Team gilt es, so schnell wie möglich zu ermitteln und dadurch zu verhindern, dass weitere tödliche Sendungen ihre Ziele erreichen.
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
