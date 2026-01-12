FBI: Special Crime Unit
Folge 13: Schmutziges Geld
41 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Das FBI jagt den Mörder eines Börsenfirmenchefs, der bei einer Protestveranstaltung vor den Augen der Öffentlichkeit erschossen worden ist. Es stellt sich heraus, dass das Unternehmen des Opfers durch Börsenmanipulation zahlreichen Konzernen großen Schaden zugefügt hat. Hinter der Tat könnte ein geplanter Racheakt stecken ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren