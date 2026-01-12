Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

ATV 2 Staffel 3 Folge 13 vom 12.01.2026
Folge 13: Schmutziges Geld

41 Min. Ab 12

Das FBI jagt den Mörder eines Börsenfirmenchefs, der bei einer Protestveranstaltung vor den Augen der Öffentlichkeit erschossen worden ist. Es stellt sich heraus, dass das Unternehmen des Opfers durch Börsenmanipulation zahlreichen Konzernen großen Schaden zugefügt hat. Hinter der Tat könnte ein geplanter Racheakt stecken ...

ATV 2
