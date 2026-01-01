FBI: Special Crime Unit
Folge 14: Rufmord
41 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Mehrere Menschen werden zum Ziel eines Anschlags auf ein New Yorker Restaurant. Das FBI ermittelt und versucht herauszufinden, ob das Attentat durch einen oder mehrere Schützen verübt worden ist. Außerdem gilt es für die Agenten zu überprüfen, ob die Tat rassistisch motiviert war.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
