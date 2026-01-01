Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rufmord

ATV 2Staffel 3Folge 14vom 12.01.2026
Folge 14: Rufmord

41 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Mehrere Menschen werden zum Ziel eines Anschlags auf ein New Yorker Restaurant. Das FBI ermittelt und versucht herauszufinden, ob das Attentat durch einen oder mehrere Schützen verübt worden ist. Außerdem gilt es für die Agenten zu überprüfen, ob die Tat rassistisch motiviert war.

FBI: Special Crime Unit
ATV 2
Alle 3 Staffeln und Folgen