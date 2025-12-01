FBI: Special Crime Unit
Folge 2: Chimäre
42 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Zwei Jugendliche stoßen in einem Waldsee beim Versenken von Knallkörpern zufällig auf eine Wasserleiche. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um eine Frau handelt, die offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und post mortem mit einem Gewicht an den Füßen versenkt wurde. Doch damit nicht genug: Nur wenig später entdecken Taucher zwei weitere Frauenleichen. Treibt hier ein Serienmörder sein Unwesen? Und werden die Agenten ihn rechtzeitig stoppen?
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS
