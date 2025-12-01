Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

Chimäre

Staffel 3Folge 2vom 01.12.2025
Chimäre

FBI: Special Crime Unit

Folge 2: Chimäre

42 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Zwei Jugendliche stoßen in einem Waldsee beim Versenken von Knallkörpern zufällig auf eine Wasserleiche. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um eine Frau handelt, die offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und post mortem mit einem Gewicht an den Füßen versenkt wurde. Doch damit nicht genug: Nur wenig später entdecken Taucher zwei weitere Frauenleichen. Treibt hier ein Serienmörder sein Unwesen? Und werden die Agenten ihn rechtzeitig stoppen?

