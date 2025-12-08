Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

Nemesis

ATV 2Staffel 3Folge 3vom 08.12.2025
Folge 3: Nemesis

42 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Bei einer Fahrzeugkontrolle wird der Polizist Tony Sanchez aus heiterem Himmel vom Fahrer des gestoppten Wagens erschossen, der daraufhin die Flucht ergreift. Die Analyse der Bodycam-Aufzeichnungen zeigt, wieso es zur Tragödie kam: Der Beamte hat auf dem Rücksitz Antonio Vargas, Kopf eines Drogenkartells, erkannt, und musste wohl deswegen sein Leben lassen. Werden die Agenten den mächtigen Kokain-Dealer finden und endlich zur Strecke bringen?

