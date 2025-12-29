FBI: Special Crime Unit
Folge 9: Gewissenskonflikt
42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Das FBI-Team fahndet nach einem Entführer, der eine Politreporterin in seine Gewalt gebracht hat. Die Hintergründe der Tat geben den Agenten Rätsel auf, denn sie warten vergeblich auf eine Lösegeldforderung. Doch die Ermittlungen nehmen schließlich eine erstaunliche Wendung, als bekannt wird, dass Ethan, der Freund der FBI-Agentin Isobel, etwas mit der Entführung zu tun haben könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren