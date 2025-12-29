Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

Gewissenskonflikt

ATV 2Staffel 3Folge 9vom 29.12.2025
Gewissenskonflikt

Folge 9: Gewissenskonflikt

42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Das FBI-Team fahndet nach einem Entführer, der eine Politreporterin in seine Gewalt gebracht hat. Die Hintergründe der Tat geben den Agenten Rätsel auf, denn sie warten vergeblich auf eine Lösegeldforderung. Doch die Ermittlungen nehmen schließlich eine erstaunliche Wendung, als bekannt wird, dass Ethan, der Freund der FBI-Agentin Isobel, etwas mit der Entführung zu tun haben könnte ...

