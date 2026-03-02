Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2 Staffel 4 Folge 13 vom 02.03.2026
Folge 13: Stolz und Vorurteil

41 Min. Folge vom 02.03.2026 Ab 12

OA und sein Team versuchen, den Mord an einem muslimischen College-Studenten und dessen Bruder aufzuklären. Es stellt sich heraus, dass die beiden Opfer unter Verdacht standen, Terroristen zu sein. Der Imam der Moschee, die auch OA einst regelmäßig besucht hat, ist entsetzt und hält das für ein übles Gerücht. Jetzt gilt es für das FBI schnellstmöglich die Wahrheit über den gewaltsamen Tod der beiden jungen Männer herauszufinden.

ATV 2
