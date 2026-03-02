FBI: Special Crime Unit
Folge 13: Stolz und Vorurteil
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
OA und sein Team versuchen, den Mord an einem muslimischen College-Studenten und dessen Bruder aufzuklären. Es stellt sich heraus, dass die beiden Opfer unter Verdacht standen, Terroristen zu sein. Der Imam der Moschee, die auch OA einst regelmäßig besucht hat, ist entsetzt und hält das für ein übles Gerücht. Jetzt gilt es für das FBI schnellstmöglich die Wahrheit über den gewaltsamen Tod der beiden jungen Männer herauszufinden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren