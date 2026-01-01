Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 14vom 31.01.2026
42 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Das FBI-Team muss die Hintergründe eines Bombenattentates aufklären. Ziel des Anschlags war das Haus eines Mannes, der gegen den Waffenbesitz in der US-amerikanischen Gesellschaft kämpfte. Eine gefährliche Gruppe von Waffennarren gerät in den Fokus der Ermittlungen und es erhärtet sich der Verdacht, dass in der Stadt schon bald weitere Attentate folgen werden.

