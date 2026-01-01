FBI: Special Crime Unit
Folge 14: Waffenkontrolle
42 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Das FBI-Team muss die Hintergründe eines Bombenattentates aufklären. Ziel des Anschlags war das Haus eines Mannes, der gegen den Waffenbesitz in der US-amerikanischen Gesellschaft kämpfte. Eine gefährliche Gruppe von Waffennarren gerät in den Fokus der Ermittlungen und es erhärtet sich der Verdacht, dass in der Stadt schon bald weitere Attentate folgen werden.
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© CBS International Television
