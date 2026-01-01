Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brüder

Kabel EinsStaffel 4Folge 15vom 31.01.2026
Folge 15: Brüder

41 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Das FBI-Team macht Jagd auf einen Serienmörder, der seine Opfer allesamt mit einem schwer zu lösenden Spezialknoten fesselt. Die Agenten nehmen die Spurensuche auf und machen eine überraschende Entdeckung: Isobels Vater, der in der Stadt ein Hotel führt, gerät unter Verdacht.

