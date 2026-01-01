FBI: Special Crime Unit
Folge 2: Cyberangriff
41 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Ein Hacker mit perfiden Plänen versetzt New York in Angst und Schrecken. Der Täter legt die Stromversorgung in städtischen Krankenhäusern lahm und bringt somit unzählige Menschen in Lebensgefahr. Das FBI-Team gerät unter Druck. Denn auch das Leben von Valentines krankem Sohn, der in einer der betroffenen Kliniken liegt und dort schnellstens operiert werden muss, hängt nun am seidenen Faden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren