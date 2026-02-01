Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Ghost from the Past

Kabel EinsStaffel 4Folge 20vom 07.02.2026
Ghost from the Past

Ghost from the PastJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 20: Ghost from the Past

39 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12

Das FBI untersucht den Mord an einer TSA-Agentin. Es stellt sich heraus, dass die Frau zuletzt wegen krummer Geschäfte auf der Flucht war. Offenbar hatte die Sicherheitsbeamtin am Flughafen Drogenschmugglern den Durchgang durch die Kontrollen gewährt und sich im Gegenzug dafür finanziell entlohnen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
Kabel Eins
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 4 Staffeln und Folgen