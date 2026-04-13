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FBI: Special Crime Unit

Kayla

ATV 2Staffel 4Folge 21vom 13.04.2026
Kayla

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FBI: Special Crime Unit

Folge 21: Kayla

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Vor einer Bäckerei wird ein Mann erschossen und das FBI tritt in Aktion. Bei dem Mordopfer handelt es sich um einen ehemaligen DEA-Agenten, der zuletzt im Ruhestand einem Türsteher-Job nachgegangen ist.

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