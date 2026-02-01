FBI: Special Crime Unit
Folge 22: Der verlorene Sohn
Ein Raubüberfall in New York zieht eine tödliche Blutspur hinter sich her und die Killer erbeuten dabei ein ganzes Arsenal an vollautomatischen Waffen. Das FBI wird eingeschaltet und deckt auf, dass ein Mitschüler von Jubals Sohn in das grausame Verbrechen involviert war.
