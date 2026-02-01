Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

Der verlorene Sohn

Kabel EinsStaffel 4Folge 22vom 14.02.2026
Der verlorene Sohn

FBI: Special Crime Unit

Folge 22: Der verlorene Sohn

41 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Ein Raubüberfall in New York zieht eine tödliche Blutspur hinter sich her und die Killer erbeuten dabei ein ganzes Arsenal an vollautomatischen Waffen. Das FBI wird eingeschaltet und deckt auf, dass ein Mitschüler von Jubals Sohn in das grausame Verbrechen involviert war.

