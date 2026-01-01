Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 17.01.2026
Folge 5: Doppelleben

41 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 16

Das FBI-Team ermittelt in einem Entführungsfall. Das Opfer ist eine Frau, die in ihren eigenen vier Wänden von Kidnappern überwältigt worden ist. Die Ermittler nehmen das Eheleben der Dame genauer unter die Lupe, finden jedoch keinerlei Unstimmigkeiten. Im Gegenteil: Die Vermisste und ihren Mann haben viele als absolutes Traumpaar in Erinnerung.

Kabel Eins
