FBI: Special Crime Unit
Folge 7: Drogenschulden
42 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Das FBI-Team fahndet nach einem jungen Mädchen, das aus einer Kinderkrippe entführt wurde. Der Verdacht fällt auf eine gnadenlose Bande aus der Nachbarschaft, mit der die Vermisste noch eine Rechnung offen hat.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
