Kabel EinsStaffel 5Folge 1vom 21.02.2026
Folge 1: Heldenreise

40 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Das FBI schickt Omar zu einem Undercovereinsatz, bei dem er einem Dealer eine Bombe abkaufen soll. Doch der Agent findet den Mann und dessen Partner tot auf. Die Ermittlungen ergeben, dass ein gewisser Nathan die Bombe gestohlen hat und einen Anschlag auf eine Gruppe Politiker plant. Das Attentat soll auf einer vielbesuchten Konferenz stattfinden. Das FBI-Team versucht nun mit allen Mitteln, ein Unglück zu verhindern.

