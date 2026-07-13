FBI: Special Crime Unit
Folge 12: Protégé
40 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Nachdem ein Informant ermordet aufgefunden wird, arbeitet Maggie mit ihrer früheren Mentorin Gwen zusammen, um den Fall zu untersuchen. Durch Hinweise entdecken sie, dass aus dem Haus eines getöteten Chemikers Bestandteile zum Bau einer Bombe entwendet wurden. Die Spur führt sie zu einer chinesischen Gang, deren Anführer Rex Yu mit der Bombe einen weiteren Gewaltakt plant - wie sich herausstellt, im Auftrag von jemand anderem.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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