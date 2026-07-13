Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Protégé

ATV 2Staffel 5Folge 12vom 13.07.2026
Protégé

ProtégéJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 12: Protégé

40 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Nachdem ein Informant ermordet aufgefunden wird, arbeitet Maggie mit ihrer früheren Mentorin Gwen zusammen, um den Fall zu untersuchen. Durch Hinweise entdecken sie, dass aus dem Haus eines getöteten Chemikers Bestandteile zum Bau einer Bombe entwendet wurden. Die Spur führt sie zu einer chinesischen Gang, deren Anführer Rex Yu mit der Bombe einen weiteren Gewaltakt plant - wie sich herausstellt, im Auftrag von jemand anderem.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
ATV 2
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 3 Staffeln und Folgen