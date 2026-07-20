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FBI: Special Crime Unit

Risikogeschäfte

ATV 2Staffel 5Folge 13vom 20.07.2026
Risikogeschäfte

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FBI: Special Crime Unit

Folge 13: Risikogeschäfte

39 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 16

Ein Geldtransporter wird auf dem Weg zu einem Stripclub überfallen. Anhand anderer, damit in Verbindung stehender Raubüberfälle gelingt es Maggie und ihrem Team, den Täter, Tom Hoffman, zu ergreifen. Er gesteht die Taten und erklärt, dass er einem Mann namens Mason Simonian Geld schuldet - der ist Verdächtiger in mehreren Mordfällen. Um an ihn heranzukommen, braucht das Team Hoffmans Hilfe.

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