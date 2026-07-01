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FBI: Special Crime Unit

Umsturzpläne

ATV 2Staffel 5Folge 14vom 27.07.2026
Umsturzpläne

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FBI: Special Crime Unit

Folge 14: Umsturzpläne

41 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Ein Sicherheitsmann wird bei dem Versuch erschossen, einen gesuchten Verbrecher festzunehmen. Das FBI identifiziert diesen als Luca Cilic, einen Kroaten, dem es gelungen ist, eine gefährliche Coronavirus-Variante aus einem Labor zu stehlen. Da er plant, das Virus in sein Heimatland zu bringen, will das Team mit James Levins, Cilic' ehemaligem Komplizen, kooperieren. Der willigt aber erst ein, wenn seine entführte Frau in Sicherheit ist.

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