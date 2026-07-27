Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Schwarzes Schaf

ATV 2Staffel 5Folge 15vom 03.08.2026
Schwarzes Schaf

Schwarzes SchafJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 15: Schwarzes Schaf

38 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Als die Gefängniswärterin Mia Lopez erschossen wird, versucht das FBI über Patronenhülsen, die Spur des Täters zurückzuverfolgen. Kurz darauf werden auch ein Richter, ein Polizist sowie ein Arzt ins Visier vom Mörder ins Visier genommen. Eine Gemeinsamkeit der Opfer ist deren Beteiligung am Fall der in Haft verstorbenen Haley. Der Täter scheint eine besondere Verbindung zu ihr zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
ATV 2
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 4 Staffeln und Folgen