FBI: Special Crime Unit
Folge 15: Schwarzes Schaf
38 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Als die Gefängniswärterin Mia Lopez erschossen wird, versucht das FBI über Patronenhülsen, die Spur des Täters zurückzuverfolgen. Kurz darauf werden auch ein Richter, ein Polizist sowie ein Arzt ins Visier vom Mörder ins Visier genommen. Eine Gemeinsamkeit der Opfer ist deren Beteiligung am Fall der in Haft verstorbenen Haley. Der Täter scheint eine besondere Verbindung zu ihr zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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