Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Verpflichtung

ATV 2Staffel 5Folge 17vom 17.08.2026
Verpflichtung

VerpflichtungJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 17: Verpflichtung

41 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Ein Colonel der US-Armee wird entführt und gefoltert. Mit seiner Zugangskarte verschaffen sich die Täter Zutritt zu einem Stützpunkt und stehlen Panzerabwehrraketen. Das FBI findet durch Fingerabdrücke eine Spur und muss mit der Frau eines der Täter zusammenarbeiten. Der scheint tief im Geschäft des illegalen Kriegswaffenhandels zu stecken ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
ATV 2
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 3 Staffeln und Folgen