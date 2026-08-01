FBI: Special Crime Unit
Folge 17: Verpflichtung
41 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Ein Colonel der US-Armee wird entführt und gefoltert. Mit seiner Zugangskarte verschaffen sich die Täter Zutritt zu einem Stützpunkt und stehlen Panzerabwehrraketen. Das FBI findet durch Fingerabdrücke eine Spur und muss mit der Frau eines der Täter zusammenarbeiten. Der scheint tief im Geschäft des illegalen Kriegswaffenhandels zu stecken ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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