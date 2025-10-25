Sünden der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
FBI: Special Crime Unit
Folge 18: Sünden der Vergangenheit
42 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 16
Als ein Lkw-Fahrer nach dem Überfahren der kanadischen Grenze getötet wird, findet das FBI-Team schnell heraus, dass es sich um Terroristen handelt. Im Lkw befanden sich Sprengladungen, die die Gruppierung für einen Anschlag in New York verwenden will. Doch wie sich während der Ermittlungen zeigt, ist das Motiv weder politisch noch religiös. Es geht um Rache ...
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS
