Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Sünden der Vergangenheit

Kabel EinsStaffel 5Folge 18vom 25.10.2025
Sünden der Vergangenheit

Sünden der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 18: Sünden der Vergangenheit

42 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 16

Als ein Lkw-Fahrer nach dem Überfahren der kanadischen Grenze getötet wird, findet das FBI-Team schnell heraus, dass es sich um Terroristen handelt. Im Lkw befanden sich Sprengladungen, die die Gruppierung für einen Anschlag in New York verwenden will. Doch wie sich während der Ermittlungen zeigt, ist das Motiv weder politisch noch religiös. Es geht um Rache ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
Kabel Eins
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 4 Staffeln und Folgen