FBI: Special Crime Unit
Folge 4: Preis der Loyalität
40 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 16
Der Buchhalter Frank Leone sollte als Zeuge in einem Gerichtsverfahren gegen den Drogenboss El Feo aussagen. Doch kurz vor dem Termin wird Leone auf der Straße erschossen. Das FBI untersucht den Fall und findet eine der Geschworenen ebenfalls ermordet in ihrer Wohnung auf. Tiffany kennt jemanden, der eine familiäre Verbindung zu El Feo hat und den Agenten bei der Suche helfen kann.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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