FBI: Special Crime Unit
Folge 3: Auf schmalem Grat
40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 16
Der Geschäftsmann Eric Cantwell und sein Partner werden entführt und kurz darauf erschossen aufgefunden. Die Ermittlungen des FBI führen zum ukrainischen Clubbesitzer Luka, der die ermordeten Männer erpresst haben soll. Bei der Beschattung treffen sie auf Lukas Freundin Cate, die - sehr zu Omars Entsetzen - gut mit seiner neuen Freundin Gemma befreundet ist. Omar drängt Cate dazu, Luka auszuspionieren, doch das Vorhaben fliegt auf.
Weitere Folgen in Staffel 6
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
16GEWALT, DESORIENTIERUNG
