Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Auf schmalem Grat

ATV 2Staffel 6Folge 3vom 17.11.2025
Auf schmalem Grat

Auf schmalem GratJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 3: Auf schmalem Grat

40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 16

Der Geschäftsmann Eric Cantwell und sein Partner werden entführt und kurz darauf erschossen aufgefunden. Die Ermittlungen des FBI führen zum ukrainischen Clubbesitzer Luka, der die ermordeten Männer erpresst haben soll. Bei der Beschattung treffen sie auf Lukas Freundin Cate, die - sehr zu Omars Entsetzen - gut mit seiner neuen Freundin Gemma befreundet ist. Omar drängt Cate dazu, Luka auszuspionieren, doch das Vorhaben fliegt auf.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
ATV 2
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 4 Staffeln und Folgen