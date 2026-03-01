FBI: Special Crime Unit
Folge 10: Wachsende Zweifel
41 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 16
Jubals Informant Faheem verschwindet spurlos, taucht dann aber plötzlich bei ihm auf und behauptet, Informationen über einen Anschlag zu haben. Im Austausch verlangt er die Freilassung seines inhaftierten Bruders. Es stellt sich heraus, dass Faheem erpresst wird: Er soll einen Virus ins FBI-System einschleusen. Jubal und sein Team sind alarmiert ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
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