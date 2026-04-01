Tödliche GeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen
FBI: Special Crime Unit
Folge 14: Tödliche Geschwindigkeit
42 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Im Kofferraum eines Autos wird die Leiche eines Voyager-Lokführers entdeckt. Kurz darauf entführt eine Gruppe Unbekannter mit dem Ausweis des Toten eine New Yorker Zuglinie. An Bord befinden sich auch OA und Gemma, deren Urlaubspläne jäh durchkreuzt werden. Die Situation eskaliert, als Gemma lebensgefährlich angeschossen wird. Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Können die Ermittler des FBI das Rätsel lösen und die Passagiere retten, bevor es zu spät ist?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 4-5: CBS International Television
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