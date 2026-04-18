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FBI: Special Crime Unit

Katz und Maus

Kabel EinsStaffel 7Folge 15vom 18.04.2026
Katz und Maus

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FBI: Special Crime Unit

Folge 15: Katz und Maus

42 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

In einem Park wird eine Frau aufgefunden, die brutal ermordet wurde. Für das FBI-Team beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel: Der Täter hat das Verbrechen zuvor in Briefen an die Times angekündigt und will noch weiter Blut vergießen. Die Spur führt zu Daryl Ricklan, der dem Serienkiller Ray Distefano nacheifert. Um Ricklan zu stoppen, braucht Agentin Maggie Distefanos Hilfe. Doch ihr Erfolg hat einen Preis: Sie macht sich den Psychopathen zum Erzfeind...

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