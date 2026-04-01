FBI: Special Crime Unit
Folge 16: Schutzlos ausgeliefert
42 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 16
Ein FBI-Undercoveragent wird ermordet, und das Büro ist in Alarmbereitschaft. Die Ermittlungen decken ein Informationsleck im FBI auf. Isobel zieht Omar, Scola und die Ex-Undercoveragentin Dani Rhodes hinzu.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 2-8: CBS International Television
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