FBI: Special Crime Unit
Folge 11: Operation Konfetti
40 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Nina ermittelt verdeckt gegen einen bekannten New Yorker Drogenclan. Als ein geplanter Deal mit dem mexikanischen Kartell jedoch platzt, geraten sie und ihre Kollegin Maggie in große Gefahr. Während die Agenten alles daran setzen, die Drahtzieher zur Strecke zu bringen, nimmt der Fall für Scola eine unerwartete Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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