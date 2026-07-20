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FBI: Special Crime Unit

Eine Frage der Schuld

ATV 2Staffel 8Folge 13vom 20.07.2026
Eine Frage der Schuld

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FBI: Special Crime Unit

Folge 13: Eine Frage der Schuld

41 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Um seinen zum Tode verurteilten Mentor vor der Hinrichtung zu bewahren, greift Shawn Lewis zu einer verzweifelten Tat und entführt den Sohn des Immobilienmoguls Stan Gibney. Seine Forderung: Der Unternehmer soll öffentlich gestehen, den Unschuldigen vor Jahren hinter Gitter gebracht zu haben. Doch der Plan misslingt und die Situation eskaliert, als Shawn den Mogul samt dessen Basketball-Team als Geiseln nimmt. Jetzt heißt es für das FBI-Team schnellstens handeln.

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