Fest der Freude - Der FestaktJetzt kostenlos streamen
Fest der Freude
Folge 5: Fest der Freude - Der Festakt
37 Min.Folge vom 08.05.2026
Beim "Fest der Freude" haben die Österreicherinnen und Österreicher der Befreiung vom Regime der Nationalsozialisten und seinem Terror gedacht. Das Mauthausen Komitee Österreich organisierte nun schon zum 14. Mal dieses Fest am Heldenplatz. Es sprachen der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Willi Mernyi und Bundespräsident Alexander van der Bellen. ORF III übertrug den Festakt und im Anschluss daran das traditionelle Festkonzert mit den Wiener Symphonikern.
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