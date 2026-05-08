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Fest der Freude

Fest der Freude - Der Festakt

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 08.05.2026
Fest der Freude - Der Festakt

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Fest der Freude

Folge 5: Fest der Freude - Der Festakt

37 Min.Folge vom 08.05.2026

Beim "Fest der Freude" haben die Österreicherinnen und Österreicher der Befreiung vom Regime der Nationalsozialisten und seinem Terror gedacht. Das Mauthausen Komitee Österreich organisierte nun schon zum 14. Mal dieses Fest am Heldenplatz. Es sprachen der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Willi Mernyi und Bundespräsident Alexander van der Bellen. ORF III übertrug den Festakt und im Anschluss daran das traditionelle Festkonzert mit den Wiener Symphonikern.

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