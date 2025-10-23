Aus dem Parlament: Festsitzung anlässlich 80 Jahre LänderkonferenzJetzt kostenlos streamen
Festsitzung anlässlich 80 Jahre Länderkonferenz
Folge 1: Aus dem Parlament: Festsitzung anlässlich 80 Jahre Länderkonferenz
Die Länderkonferenz feiert 80 Jahre. Von 24. bis 26. September 1945 hat im niederösterreichischen Landhaus in Wien, konkret in der Wiener Herrengasse, die erste Länderkonferenz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stattgefunden. Mit dieser Länderkonferenz wurden die Grundlagen für ein demokratisches, ungeteiltes und föderalistisches Österreich geschaffen. Die provisorische Regierung Karl Renners nach dem Zweiten Weltkrieg wurde anerkannt. Es war das erste Treffen von christdemokratischen, sozialdemokratischen und kommunistischen Politikern aus den östlichen und westlichen Bundesländern seit 1933. Nur wenige Wochen später, am 25. November 1945, fanden die ersten Landtagswahlen in Wien sowie die ersten Nationalratswahlen statt. Anlässlich 80 Jahre Länderkonferenz zeigt ORFIII den Festakt des Parlaments aus dem Bundesratssaal. Neben Walter Rosenkranz (FPÖ), Präsident des Nationalrates, kommen Peter Samt (FPÖ), Präsident des Bundesrates, Karl Bader (ÖVP), ehem. Präsident des Bundesrates, und Max Hiegelsberger, Vorsitzender der Landtagspräsidentinnen- und Landtagspräsidentenkonferenz, zu Wort. Kommentar: Astrid Wibmer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick