FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 5Jetzt kostenlos streamen
FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin
Folge 5: FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 5
24 Min.Folge vom 14.05.2026
Für zahlreiche Fußballgrößen wird die WM 2026 zur letzten Weltmeisterschaft ihrer Karriere. Von den ÖFB-Stars David Alaba und Marko Arnautovic bis hin zu Weltstars wie Luka Modric – dieses Turnier verspricht besondere Emotionen.
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